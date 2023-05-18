МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом он заявил в четверг, 18 мая, на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом в Лондоне.

«Как я понимаю, они были использованы с того момента, как мы объявили об их размещении на Украине», — приводит его слова телеканал Sky News.

Других подробностей он не привел.

Ранее, 13 мая, в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу ракетами большой дальности Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, одним из первых сообщивший о прогремевших в Луганске взрывах 15 мая, рассказал, что схема нанесения ударов была очень схожа с двумя предыдущими.

Позднее, 17 мая, в Минобороны РФ рассказали о перехвате семи ракет Storm Shadow в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.