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МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow

Глава МО Британии Уоллес: ВСУ начали использовать переданные ракеты Storm Shadow
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Фото: commons.wikimedia.org
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом он заявил в четверг, 18 мая, на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом в Лондоне.

«Как я понимаю, они были использованы с того момента, как мы объявили об их размещении на Украине», — приводит его слова телеканал Sky News.

Других подробностей он не привел.

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Ранее, 13 мая, в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу ракетами большой дальности Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, одним из первых сообщивший о прогремевших в Луганске взрывах 15 мая, рассказал, что схема нанесения ударов была очень схожа с двумя предыдущими.

Позднее, 17 мая, в Минобороны РФ рассказали о перехвате семи ракет Storm Shadow в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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