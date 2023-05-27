Киссинджер предостерег Украину от попыток вернуть Крым

Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира. Об этом 26 мая заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он указал на то, что полуостров никогда в истории не был украинским.

«Я думаю, что это (захват Украиной полуострова. — Ред.) было бы нежелательно для мира после Украины», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

Ранее, 22 мая, депутат Госдумы Борис Гладких сказал, что Украине и ее союзникам грозит наказание за планы ударить по Крыму. По его словам, ко всем, кто совершил или планировал совершить преступления против мирных граждан России, будет применена ответственность.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 21 мая сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что заявление Салливана является безответственными угрозами. Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить реализации подобных угроз США и надежно обеспечит территориальную целостность РФ и ее безопасность.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что одобрение американской стороной нанесения Украиной ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта.

29 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в направлении Крыма. Успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключил, что конфликт может затянуться на годы или даже десятилетия.

В самом Крыму перспективы контрнаступления ВСУ оценивают скептически. Как заявил «Известиям» 26 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, угрозы Крыму киевский режим использует с определенной периодичностью, чтобы продемонстрировать свой мнимый потенциал. Он указал, что рубежи республики укреплены, на полуострове развернуты мощные силы противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил РФ.

Между тем, 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма. Министр отметил, что конфликт на Украине и иные геополитические проблемы должны решаться на основе принципа неделимости безопасности. В Москве также подчеркивали, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации и безопасность региона обеспечена надежно.

До этого, 8 апреля, Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. Также он указывал, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.