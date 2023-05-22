В ГД пригрозили Украине и ее союзникам наказанием за планы ударить по Крыму

Заявления о возможности Украины нанести удары по Крыму подтверждают, что у украинского лидера Владимира Зеленского безопасность мирного населения не в приоритете. Об этом 22 мая заявил депутат Госдумы Борис Гладких.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

«У Зеленского и пособников в странах ЕС и США, которые сегодня спонсируют эскалацию конфликта, очевидно, не в приоритете мирное население и хваленая демократия. Заявления об ударах по Крыму и другим территориям РФ — лишнее тому подтверждение, что их целью является лишь возможное поражение РФ, причем независимо от того, на каких территориях это случится. Задача — нанести удар не по обороноспособности, а в целом подорвать экономику и запугать население», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Гладких добавил, что ко всем, кто совершил или планировал совершить преступления против мирных граждан России, будет применена ответственность.

«Безусловно, данный вопрос не будет закрыт даже после завершения спецоперации. Не будет такого, что спецоперация обнулит все те террористические акты, которые были или даже планировались», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что заявление Салливана является безответственными угрозами. Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить реализации подобных угроз США и надежно обеспечит территориальную целостность РФ и ее безопасность.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что одобрение американской стороной нанесения Украиной ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.