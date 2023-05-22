Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленского раскритиковали за сравнение Артемовска с Хиросимой
Мир
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Культура
На картине Пикассо «Мулен де ла Галетт» обнаружили закрашенную собаку
Политика
В ГД пригрозили Украине и ее союзникам наказанием за планы ударить по Крыму
Мир
В Сирии заявили об обнаружении нового месторождения полезных ископаемых
Мир
МИД Чехии прокомментировал планы Запада предоставить Украине истребители F-16
Мир
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Мир
В ЕС заявили о подготовке к поражению Байдена на выборах президента США
Мир
СМИ указали на нежелание Запада мирно разрешить конфликт на Украине после саммита G7
Мир
Шольц заявил о продолжении поставок западного оружия Украине после окончания конфликта
Политика
Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел
Общество
Синоптик предрек дожди в Москве до конца недели
Сюжет:

В ГД пригрозили Украине и ее союзникам наказанием за планы ударить по Крыму

Гладких заявил, что Украине и ее союзникам грозит наказание за планы ударить по Крыму
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления о возможности Украины нанести удары по Крыму подтверждают, что у украинского лидера Владимира Зеленского безопасность мирного населения не в приоритете. Об этом 22 мая заявил депутат Госдумы Борис Гладких.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

«У Зеленского и пособников в странах ЕС и США, которые сегодня спонсируют эскалацию конфликта, очевидно, не в приоритете мирное население и хваленая демократия. Заявления об ударах по Крыму и другим территориям РФ — лишнее тому подтверждение, что их целью является лишь возможное поражение РФ, причем независимо от того, на каких территориях это случится. Задача — нанести удар не по обороноспособности, а в целом подорвать экономику и запугать население», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Гладких добавил, что ко всем, кто совершил или планировал совершить преступления против мирных граждан России, будет применена ответственность.

«Безусловно, данный вопрос не будет закрыт даже после завершения спецоперации. Не будет такого, что спецоперация обнулит все те террористические акты, которые были или даже планировались», — заключил парламентарий.

Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы
Российские военные разрушают логистику противника, срывая готовящееся наступление ВФУ, говорят эксперты

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что заявление Салливана является безответственными угрозами. Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить реализации подобных угроз США и надежно обеспечит территориальную целостность РФ и ее безопасность.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что одобрение американской стороной нанесения Украиной ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023