В МИД РФ назвали безответственными угрозы США о возможных ударах Украины по Крыму

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Соединенные Штаты не ограничивают Украину в вопросах ударов по Крымского полуострову, являются безответственными угрозами. Об этом заявил 22 мая заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Крым — неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением, — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — заявил Рябков в разговоре с журналистами.

Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить реализации подобных угроз США и надежно обеспечит территориальную целостность РФ и ее безопасность. В свою очередь, комментируя намерения США подготовить украинских пилотов для полетах на истребителях F-16, он отметил, что и эти усилия бесполезны.

«Наши возможности таковы, что все цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты», — сказал Рябков журналистам.

Ранее, 21 мая, Салливан заявил, что США не ограничивают Киев в применении поставляемого Украине американского оружия для ударов по Крыму, поскольку полуостров, по мнению Соединенных Штатов, является территорией Украины. При этом Салливан отметил, что США не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

Тогда же российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что одобрение американской стороной нанесения Украиной ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта.

В тот же день президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

При этом днем ранее Салливан подчеркнул, что поставки истребителей F-16 и обучение украинских военных управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России. Он уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.