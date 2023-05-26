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МИД РФ назвал зерновую сделку ширмой для вывоза зерна в сытые страны

В МИД РФ назвали зерновую сделку ширмой для вывоза украинского зерна в сытые страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин 25 мая заявил, что зерновая сделка подавалась как направленная на снижение угроз продовольственной безопасности, а на деле оказалась ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в сытые страны.

«На словах данный пакет подавался как направленный на снижение угроз продовольственной безопасности и оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. На деле же оказался ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в сытые страны и получения сверхприбылей скупившими украинские пахотные земли… западными корпорациями», — сказал он на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам Вершинина, пакет, предложенный генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года, состоит из двух взаимоувязанных договоренностей — черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и меморандума Россия – ООН по нормализации сельхозэкспорта.

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Также Вершинин отметил, что страны Запада замалчивают, что их крупнейшие агрокорпорации являются главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения. По его словам, в прошлом году эти компании получили рекордную прибыль с продаж из-за спекуляции на искусственном ажиотаже в связи с возможными дефицитом и инфляцией.

В этот же день в МИД РФ предупредили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». Речь идет о задержке аммиака в хранилище Одесского припортового завода и отключении Россельхозбанка от SWIFT.

В свою очередь, замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при минторговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш сообщил, что в Китай, Испанию и Турцию были осуществлены наибольшие поставки продовольствия в рамках зерновой сделки.

22 мая председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей. Таким образом он прокомментировал нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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