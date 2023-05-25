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СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию
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СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию

Milliyet: Китай, Испания и Турция приняли больше всего судов с продовольствием по зерновой сделке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Китай, Испанию и Турцию были осуществлены наибольшие поставки продовольствия в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил в четверг, 25 мая, замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при минторговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш.

«К настоящему моменту по зерновому коридору было перевезено 30,3 млн т зерна на 953 судах. Большая часть продукции была отправлена в Китай. Это 23% от общего объема. У Испании доля — 18%, а у Турции — 11,87%», — приводит цитату Каракаша газета Milliyet.

Отмечается, что в общей сложности последняя страна приняла 222 судна, а 420 из них прошли через государство в рамках работы зернового коридора.

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Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов назвал смешными заявление Госдепартамента США о том, что Россия нарушает условия зерновой сделки, отказываясь пускать суда в один из трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие. Он подчеркнул, что РФ в зерновой сделке имеет ненадежных партнеров, не считая Турции, которые уже много раз подводили.

21 мая в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «Группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. От ограничений страдают развивающиеся страны, отметили в ведомстве.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвыоткрыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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