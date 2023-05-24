В Госдуме назвали смешным заявление США о нарушении Россией зерновой сделки

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов 24 мая прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Россия нарушает условия зерновой сделки, отказываясь пускать суда в один из трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие.

Парламентарий отметил, что США всегда считают себя правой стороной. Он подчеркнул, что Россия в зерновой сделке имеет ненадежных партнеров, не считая Турции, которые уже много раз подводили.

«И сейчас Госдепартамент обвиняет в том, что мы взяли в заложники продовольственные рынки — это просто смешно. Мне кажется, они находят любой повод, чтобы просто нас обвинить», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

21 мая в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «Группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. От ограничений страдают развивающиеся страны, отметили в ведомстве.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.