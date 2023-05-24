Реклама
Прямой эфир
Общество
Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте
Общество
Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД в освобожденный Артемовск
Мир
В Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки диверсантов на Белгородскую область
Мир
МИД назвал атаку украинской ДРГ в Белгородской области типичным методом террористов
Мир
ПЦУ решила отмечать Рождество 25 декабря
Мир
Захарова напомнила о невмешательстве РФ в дела других государств
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек ответов и заданий ЕГЭ в 2023 году
Мир
Захарова пообещала ответ Москвы на возможные новые санкции ЕС
Политика
В Госдуме назвали смешным заявление США о нарушении Россией зерновой сделки
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности строить отношения с РФ на основе взаимной поддержки
Мир
Сергей Рябков исключил угрозу дефолта в США
Сюжет:

В Госдуме назвали смешным заявление США о нарушении Россией зерновой сделки

Депутат Спиридонов назвал смешным заявление Госдепа о нарушении Россией зерновой сделки
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов 24 мая прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Россия нарушает условия зерновой сделки, отказываясь пускать суда в один из трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие.

Парламентарий отметил, что США всегда считают себя правой стороной. Он подчеркнул, что Россия в зерновой сделке имеет ненадежных партнеров, не считая Турции, которые уже много раз подводили.

«И сейчас Госдепартамент обвиняет в том, что мы взяли в заложники продовольственные рынки — это просто смешно. Мне кажется, они находят любой повод, чтобы просто нас обвинить», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Прорваться в Китай: почему Поднебесная не покупает пшеницу из России
Сможет ли РФ обеспечить поставки своего зерна на восточноазиатский рынок

21 мая в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «Группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. От ограничений страдают развивающиеся страны, отметили в ведомстве.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023