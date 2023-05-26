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Эксперт назвал последствия размещения ядерного оружия в Белоруссии

Эксперт Леонков рассказал о последствиях размещения ядерного оружия в Белоруссии
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вся ответственность за ядерную безопасность Республики Беларусь с настоящего времени полностью ложится на Россию и Министерство обороны РФ, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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Таким образом он прокомментировал заявление президента Белоруссии о том, что перемещение российского нестратегического ядерного оружия на территорию страны уже началось.

«Мы таким образом непрозрачно намекаем на то, что у Белоруссии есть «ядерный зонтик». Потому что угроза нашим ядерным арсеналам подпадает под действие основ государственной политики в области применения ядерного оружия со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Алексей Леонков.

По словам эксперта, тем самым Москва дает западному соседу Белоруссии — Польше — четкий сигнал: любая агрессия против Белоруссии воспринимается нами как угроза нашему ядерному арсеналу.

Алексей Леонков отметил, что Польша в последнее время развивает бурную военную активность: строит новые базы, склады, заявляет, что готова разместить у себя американское тактическое ядерное оружие, увеличивает количество вооруженных сил.

«Войска, которые участвовали в учениях на территории Польши, оставляют военную технику и часть воинского персонала, и Польша этому благоволит. Они считают, что если у них будет много оружия и военнослужащих, в том числе из других стран, то они, спровоцировав авантюру и подставив своих западных партнеров, вовлекут их в военный конфликт с Россией. И они думают, что с победным результатом для себя, что мы не отважимся совершить то, о чем периодически предупреждаем. Но они ошибаются», — добавил эксперт.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось. В этот же день главы военных ведомств двух государств подписали в Минске необходимые для этого документы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Место под «зонтиком»: зачем РФ перемещает ядерное оружие в Белоруссию

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