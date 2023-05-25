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Лукашенко призвал сделать ЕАЭС новым центром принятия решений в мире

Лукашенко: ЕАЭС должен стать новым центром принятия решений в мире
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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать новым центром принятия решений в мире. Об этом 25 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве.

По словам белорусского лидера, современный мир находится на стадии глобальных перемен, масштабных преобразований и стратегического развития.

Лукашенко подчеркнул, что в связи с этим возникает необходимость формирования новых центров принятия решений, которые заменят однополярную систему управления и обеспечат учет интересов всех участников международных отношений.

«Внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим сегодня в Москве, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз», — указал он.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин выступил на форуме ЕАЭС с предложением учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Глава государства также предложил странам Евразийского экономического союза выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать техальянсы с привлечением третьих стран.

До этого, 24 мая, Путин заявил, что на сегодняшний день всё больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики.

Евразийский экономический форум проходит 24 и 25 мая в Москве. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В заседании участвуют главы стран, входящих в объединение, — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Никол Пашинян.

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