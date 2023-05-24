Путин рассказал о фундаментальных изменениях на глобальной арене

Сегодня всё больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики. Об этом в среду, 24 мая, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Москве.

«Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Всё больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития», — сказал Путин.

Президент указал, что также возрастает и число государств, которые разделяют подходы России к построению более справедливой архитектуры международных отношений, основанных на равноправии и честном прагматичном взаимодействии.

«Звучит как штамп, но с таким подходом солидарны большинство участников. А все, кто поступает и думает иначе, наносит ущерб экономике, стреляет себе в ногу», — отметил российский лидер.

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