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Форварда «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча

КДК РФС дисквалифицировал форварда «Спартака» Соболева на четыре матча за жест Роше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Об этом 24 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист дисквалифицирован на четыре матча. Кроме этого, КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Глава КДК Артур Григорьянц объяснил дисквалификацию Соболева тем, что спортсмен «акцентировано схватился двумя руками за свои гениталии». По его словам, футболист объяснил свой жест эмоциями. Григорьянц назвал произошедшее оскорбительным.

Говоря о Роша, он подчеркнул, что футболист поправляет свою амуницию довольно часто и его жест не имел оскорбительного характера по отношению к Соболеву.

В течение семи дней Соболев может запросить полный текст решения о дисквалификации и после может подать жалобу. «Спартак» получит полный текст уже сегодня, подать апелляцию клуб может в четверг.

Накануне «Спартак» отправил в КДК кадры, которые подтверждают, что футболист ЦСКА Роша первым показал нападающему «красно-белых» Соболеву неприличный жест.

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Ключевой форвард красно-белых может получить длительную дисквалификацию за неприличный жест

Игра прошла 21 мая. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал Соболеву (за непристойный жест в адрес соперника) и Роше (за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи) прямые красные карточки.

В этом матче «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1, напоминает «Газета.Ru».

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