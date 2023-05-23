«Спартак» направил в РФС подтверждение провокаций от защитника ЦСКА

«Спартак» отправил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) кадры, которые подтверждают, что футболист ЦСКА Виллиан Роша первым показал нападающему «красно-белых» Александру Соболеву неприличный жест, сообщает 23 мая РБК.

21 мая состоялся матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА. На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасаев показал красные карточки Соболеву и Роше за неспортивное поведение.

В частности, Соболев был удален за то, что схватился за пах и показал неприличный жест в адрес Роши. Защитник ЦСКА получил красную карточку, когда повторил этот жест в попытке разъяснить судьям, что сделал форвард «Спартака».

При этом отмечается, что на отправленных «Спартаком» в РФС кадрах видно, как до удалений Роша трижды хватался за пах, обращаясь к Соболеву, отмечает «Спорт-Экспресс».

В этом матче «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Армейцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. «Красно-белые» — на третьем месте с 53-я баллами.