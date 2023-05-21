Знак Соболева: «Спартак» победил ЦСКА в дерби и потерял нападающего

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1 в московском дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу. Воскресный успех позволил красно-белым обострить борьбу за медали. За два тура до финиша ситуация с розыгрышем серебра и бронзы остается максимально запутанной.

Голы засчитанные и нет

Еще в начале весны было понятно, что игра 28-го тура между двумя непримиримыми соперниками станет одной из решающих на финише чемпионата России. Однако мало кто предположил бы, что фаворитом к ней подойдет ЦСКА. К зимней паузе подопечные Владимира Федотова подошли на пятом месте и с отставанием в семь очков от находившегося на второй строчке «Спартака».

Первый тур после паузы обернулся ростом этого расстояния до восьми баллов. Но с тех пор ЦСКА в девяти играх чемпионата восемь раз победил и один раз сыграл вничью. Параллельно его конкуренты «Спартак» и «Ростов» стали повально терять очки. В результате красно-синих пропустили на вторую строчку, причем дав им фору в четыре балла за три тура до финиша.

В случае победы в дерби армейцы остались бы для красно-белых недосягаемыми и обеспечили бы себе первые за пять лет медали. ЦСКА не был в призерах с 2018 года, когда завершили карьеры лидеры клуба 2000–2010-х годов Сергей Игнашевич и братья Алексей и Василий Березуцкие, ушли ключевые легионеры времен последних чемпионств Понтус Вернблюм и Бибрас Натхо, а также лучший российский игрок последних лет Александр Головин.

Для «Спартака» необходимость побеждать была в том, что она оставляла последние шансы на серебро. Матч посетили 25 тыс. зрителей, что является одним из лучших показателей текущего чемпионата. Предыдущее дерби, прошедшее в октябре на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА, запомнилось скандалом в виде словесной перепалки главных тренеров команд — Владимира Федотова и спартаковца Гильермо Абаскаля.

Многие ожидали чего-то подобного. И ближе к концу встречи ожидания оправдались. Но сначала был яркий первый тайм. В нем команды обменялись сначала незасчитанными из-за микроскопических офсайдов голами. А потом и засчитанными. На 37-й минуте Игорь Акинфеев сделал длинную подачу со своей половины поля, вблизи чужой штрафной Федор Чалов выиграл верховую борьбу и осуществил скидку на Хесуса Медину, который открыл счет. Но через шесть минут «Спартак» сравнял. Антон Зиньковский без сопротивления навесил с правого фланга во вратарскую, где Квинси Промес переправил мяч головой в ворота армейцев.

Пенальти со второй попытки

Во втором тайме с голевыми моментами было всё поскромнее. Хотя команды играли достаточно активно и пытались атаковать. Но в итоге ключевым эпизодом оказался скандал на 66-й минуте. Александр Соболев в штрафной ЦСКА завалил Виллиана Рошу, после чего показал неприличный жест армейскому бразильцу. Судья Сергей Карасев после консультаций с помощниками удалил обоих. До конца матча многих мучила загадка, почему прицепом к форварду красно-белых пошел защитник красно-синих. Одни считали, что ему прилетело за удар по Соболеву после свистка. Другие решили, что судьи сочли за личное оскорбление, когда Роша изображал жест Александра, объясняя, за что его нужно удалить.

— Это полное неуважение к сопернику, к болельщикам, ко всем присутствующим на матче, — заявил Роша после игры. — На матче присутствовали женщины, дети. Соболев мог бы не вести себя таким образом. На мне сфолили, после этого Соболев показывает свой причиндал, я тут же иду к судье и говорю: «Посмотри, посмотри на камере, что за жест был применен ко мне». А он меня выгоняет с поля. Это колосальнейшая, грубейшая ошибка судьи.

А закончилось всё двумя попытками назначить пенальти в ворота ЦСКА. Одну из них Карасев после просмотра ВАР отменил. А со второго раза все-таки показал пальцем на точку. Акинфеев отбил удар Промеса и даже сумел отразить его добивания, но мяч отскочил в ворота. Шла 86-я минута. В оставшееся время армейцы ничего не смогли сделать, чтобы спасти игру. И теперь они вплотную подпустили к себе «Спартак».

Теперь за два тура до финиша «Спартак» отстает от ЦСКА на одно очко. Красно-белым осталось сыграть дома с «Пари Нижний Новгород» и в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Армейцам предстоит выезд к «Краснодару» и домашняя встреча с еще одним претендентом на медали — «Ростовом». Закончат сезон красно-синие 11 июня суперфиналом Кубка России против «Краснодара», который пройдет в «Лужниках».