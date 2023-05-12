Сказка для тройки: ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» борются за медали РПЛ

Петербургский «Зенит» на прошлой неделе досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23. Домашняя победа над московским «Спартаком» (3:2) помогла подопечным Сергея Семака обеспечить себе золотые медали за четыре тура до конца турнира. Теперь интрига остается в распределении оставшихся двух мест на пьедестале почета и внизу турнирной таблицы. За серебро и бронзу борются столичные ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов». Борьба за выживание почти закончена для застрявших на дне в зоне прямого вылета «Химок» и московского «Торпедо». Обитающие в зоне переходных матчей воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород» еще могут избежать необходимости биться за право выступать в РПЛ с соперниками из первой лиги.

«Химки» – «Спартак»

Устроившие тренерскую чехарду «Химки» уже при своем четвертом наставнике за сезон Андрее Талалаеве всё равно находятся на грани вылета. От зоны переходных матчей их отделяет шесть очков. Подмосковному клубу необходимо не только выигрывать большинство из оставшихся четырех встреч, но и ждать осечек конкурентов. С одним из них — «Пари Нижний Новгород» — им встречаться в последнем туре. Но для того чтобы та победа оказалась спасительной, отставание от нижегородцев к тому моменту надо сократить хотя бы до трех баллов.

Ситуация могла улучшиться в прошлые выходные, когда «Химки» дали бой в домашнем матче с московским «Динамо». Они почти тайм играли в меньшинстве и были близки к ничьей, но позволили сопернику вырвать победу (1:0) на последних минутах встречи.

— Мы сохраняем веру в то, что можем спастись от вылета, — сказал «Известиям» защитник «Химок» Никола Антич. — До последнего тура будем бороться. Каждый спортсмен борется до конца. Считаю, что мы грамотно работаем на тренировках. И с «Динамо» провели хорошую игру, но пенальти на последней минуте не дал нам набрать очки. После удаления нашего игрока мы хорошо держались. Думаю, не случись этого, имели бы больше шансов на позитивный результат.

Предстоящая игра со «Спартаком» — один из последних шансов для «Химок» попробовать подняться с предпоследнего 15-го места. Но красно-белые сами мотивированы бороться за медали, особенно после поражения от «Зенита» (2:3), когда им пришлось воочию наблюдать, как заклятый враг празднует чемпионство.

— Со «Спартаком» будет тяжелая игра, — добавил Никола Антич. — Но мы всё равно будем бодаться и по-любому должны забирать очки. Обидно, что не удалось это сделать с «Динамо» — даже одно очко за ничью нам бы очень хорошо помогло. Но при такой игре, если останемся без удалений, у нас есть шансы на успешный результат в матче со «Спартаком». Конечно, у него есть большой ресурс, деньги и игроки. Команда действует качественно впереди и сзади. Есть у нее опытные футболисты, которые долго играют за нее. Некоторые имеют даже два мандата в этом клубе — Промес уже второй раз пришел в «Спартак». Джикия там долго играет и многие другие. Так что они знают, как справляться с задачами. Но надеюсь, мы сможем их победить. Вот «Факел» обыграл «Динамо», а мы ему уступили. Может быть, в случае со «Спартаком» получится наоборот и победим мы. Мяч круглый — всё может случиться в футболе.

В предыдущих двух турах «Спартак» набрал всего одно очко. Правда, случилось это в играх с двумя первыми на тот момент командами. Сначала подопечные Гильермо Абаскаля спаслись от поражения в домашнем матче с «Ростовом» (1:1). А затем дали бой в гостях «Зениту», сравняв счет в меньшинстве, но пропустив решающий гол в концовке встречи. При этом по качеству игры красно-белые произвели хорошее впечатление. Особенно на фоне большинства игр марта и апреля, когда они вылетели из Кубка России, а в чемпионате уверенное преимущество в борьбе за второе место стало утрачиваться. Поражение в Питере и вовсе выбило «Спартак» из первой тройки. Теперь он отстает на одно очко от ЦСКА и на два — от «Ростова».

— Надо победить «Химки», чтобы вернуться в первую тройку, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Не знаю, как там наши конкуренты проведут свои матчи, но нам главное выиграть свой. А там уже останется три тура, надо будет побеждать во всех оставшихся встречах. Думаю, скорое дерби с ЦСКА будет определяющим в борьбе за второе место.

ЦСКА – «Торпедо»

Нынешняя весна крайне успешная для ЦСКА. Команда дошла до суперфинала Кубка России, и ей осталось выиграть всего один матч, чтобы завоевать этот трофей. А из последних восьми матчей чемпионата ей удалось выиграть семь и один свести вничью. Причем эта ничья была добыта в дерби с отлично проводящим последние два месяца «Локомотивом», где армейцы играли лучше и упустили победу на последних минутах лишь из-за того, что не реализовали кучу моментов у чужих ворот.

Еще в начале сезона подопечные Владимира Федотова производили впечатление команды, которая может составить конкуренцию «Зениту». Но осенью растеряли много очков на ровном месте и ушли на зимнюю паузу пятыми. Одна из таких осечек случилась в сентябре с «Торпедо» (0:1), когда ЦСКА имел тотальное игровое преимущество. То была первая победа «автозаводцев» в РПЛ после их прошлогоднего выхода из первой лиги.

Лишь в апреле случилась вторая (2:0 над «Факелом»). Кроме того, за пределами футбольного поля КДК РФС им присудил выездную победу (3:0) над «Пари Нижний Новгород» в матче, закончившемся вничью 1:1. Причиной стал выход на поле дисквалифицированного игрока у нижегородцев.

В остальном ситуация у черно-белых еще хуже, чем у «Химок». У них тоже работает четвертый главный тренер за сезон. А также третий президент. Причем нынешний наставник «Торпедо» Пеп Клотет отличился отчислением от тренировок команды ряда ее основных игроков — защитников Ильи Кутепова и Юрия Журавлева, полузащитника Равиля Нетфуллина.

Отставание от зоны переходных матчей составляет уже десять очков. И официальный вылет для идущего последним «Торпедо» может случиться уже в ближайшие выходные в случае поражения от ЦСКА. Особенно болезненным для «автозаводцев» получился домашний разгром в прошлом туре от грозненского «Ахмата» (1:5).

— Математические шансы спастись еще есть — значит, команда будет бороться до конца, — отметил в разговоре с «Известиями» президент «Торпедо» Ярослав Савин. — Можно прибавить только за счет самоотдачи. Всё для этого есть: тренер есть, тренировки есть, натуральное поле для тренировок есть. Осталось только максимально стараться. Я не могу сказать, что они не старались в матче с «Ахматом», но играли против команды, которая быстрее, сильнее, квалифицированнее и опытнее. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли. Надо прибавлять. Боремся дальше за выживание.

«Факел» – «Пари Нижний Новгород»

Еще месяц назад казалось, что «Факелу» грозит борьба с «Химками» и «Торпедо» за избежание прямого вылета. О том, чтобы остаться в РПЛ без переходных матчей, не шло и речи. Но сейчас воронежский клуб почти избежал худшей участи. Его отрыв от «Химок» вырос до семи очков. А теперь и замаячила перспектива спасения без лишней нервотрепки. Команда отстает всего на три очка от идущего 11-м екатеринбургского «Урала» и на одно от занимающих 12-ю строчку самарских «Крыльев Советов».

Хотя еще недавно представлялось, что если кто и может создать проблемы этим двум командам, то это «Пари Нижний Новгород». Но воронежцы уже опередили его. Они воспользовались кризисом у всех трех конкурентов. Самарцы проиграли шесть из девяти весенних матчей, включая три последних. «Урал», после того как в марте прервалась его полугодичная беспроигрышная серия, вроде бы гарантировавшая ему спасение, начал серию из пяти подряд поражений в чемпионате. Прервал он ее лишь в последних двух турах, сыграв в обоих вничью.

Нижегородцы весной проиграли семь из девяти матчей и одержали лишь одну победу. Пока не помогает даже смена главного тренера — Сергей Юран провел во главе команды уже пять встреч. «Факел» в апреле набрал лишь одно очко в четырех матчах и тоже решился на перемены в тренерском штабе. Правда, уходивший со своего поста Дмитрий Пятибратов умудрился закончить победой в гостях над московским «Динамо» (2:0).

Сменивший его Вадим Евсеев начал с другого удачного выезда к команде из верхней части таблицы — он взял верх над «Ростовом» (2:0). И теперь постарается продолжить победное шествие в чрезвычайно важной домашней встрече со своим прямым конкурентом — «Пари Нижний Новгород».

«Сочи» – «Ростов»

Замыкающий первую десятку «Сочи» пока еще не обеспечил себе сохранения места в РПЛ, но вряд ли с этим у южной команды будут проблемы. Отрыв от зоны переходных матчей составляет десять очков. И уже в ближайшем туре клуб может оказаться недосягаемым для потенциальных конкурентов. Правда, провальная весна демонстрирует, что у команды тяжело с игрой и волей, поэтому ее шансы против «Ростова» выглядят очень небольшими. Но вряд ли преследователи до конца чемпионата обойдутся без потерь очков.

После отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера и назначения на этот пост его помощника Дмитрия Хохлова проиграно три матча из четырех. Обыграно лишь кажущееся безнадежным «Торпедо» (3:1). «Ростов» победил только в одной из пяти последних встреч. Во многом это связано с тяжелым календарем. Потери очков случились с «Зенитом», «Спартаком» и набирающим ход «Факелом». Поэтому подопечные Валерия Карпина выглядят фаворитами в предстоящей игре, в которой им надо побеждать, чтобы удержаться в первой тройке.

— Нам надо выправлять ситуацию с результатами и игрой, — сказал «Известиям» защитник «Сочи» Сергей Терехов. — Мы не смотрим на то, где сейчас в таблице находится «Ростов». Смотрим только на себя. И нам хочется победить, чтобы поправить свое положение, которым мы недовольны. Надо исправлять свои недочеты и провести хорошо оставшуюся часть сезона.

«Динамо» – «Ахмат»

После зимней паузы динамовцы претендовали на медали, но весенний провал почти лишил их шансов на место в тройке. Сейчас бело-голубые находятся на седьмом месте, отставая на восемь очков от «Ростова». Уже в ближайшем туре шансы его догнать могут иссякнуть окончательно.

«Динамо» предстоит домашний матч с грозненским «Ахматом», который идет на пятом месте, опережая бело-голубых на один балл. Для клуба из Чеченской Республики это один из самых успешных сезонов в истории.

— Нам удается игра, показываем качественный футбол, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов. — В некоторых матчах превосходим соперника по игре, но уступаем в результате. А иногда добиваемся и того, и другого. Наша задача — двигаться от матча к матчу. Высшее достижение «Ахмата» в чемпионате — пятое место. Хотим как минимум это повторить. Принципиален ли матч против «Динамо»? Да, я ведь по-прежнему принадлежу клубу (Карапузов арендован «Ахматом» у «Динамо». — «Известия»). Но тут важнее то, что мы конкуренты в турнирной таблице. Поэтому нам необходимо победить. Так что дело не в принципиальности.

Также в предстоящем туре «Урал» примет «Оренбург», а «Крылья Советов» сыграют дома с «Локомотивом».