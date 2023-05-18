Бой «быков»: «Краснодару» осталась одна победа до трофея

Футболисты «Краснодара» сыграют в решающем матче Кубка России. 17 мая они победили дома екатеринбургский «Урал» (2:1) в финале «Пути регионов». Теперь их ждет Суперфинал, где «быки» встретятся с московским ЦСКА. Таким образом, в самом длинном в истории розыгрыше Кубка России осталось провести всего один матч, по итогам которого определится обладатель трофея. Он может стать первым в истории для «Краснодара».

Долгий путь

Специфический формат нынешнего розыгрыша Кубка России, введенный РФС, чтобы дать клубам сыграть больше официальных матчей в условиях отстранения от еврокубков, оказался настолько запутанным, что даже некоторые участники соревнования до самых последних стадий не могли понять схему проведения.

Матчем «Краснодар» — «Урал» эта путаница должна была закончиться. Заключительная встреча «Пути регионов» завершала разделения участников Кубка по разным сеткам. Обе команды цеплялись за свой второй шанс побороться за трофей после вылета из «Пути РПЛ». Примечательно, что вылетели они оттуда после поражений от ЦСКА, с которым победителю матча предстоит играть в июньском Суперфинале.

«Краснодар» уступил армейцам еще в феврале в 1/8 финала (0:3; 1:0), а «Урал» проиграл на стыке апреля и мая в полуфинале (1:1; 1:2). Еще два месяца назад екатеринбургский клуб считался бы однозначным фаворитом в противостоянии с «быками». С сентября по март у подопечных Виктора Гончаренко была длительная беспроигрышная серия, составившая в чемпионате и Кубке России 16 матчей.

Такой рывок помог ликвидировать последствия провала начала сезона, когда после восьми туров «Урал» был всего с одним очком, а после десяти с четырьмя, обыграв лишь безнадежного аутсайдера «Торпедо» (2:1). В середине сентября «шмели» находились вместе с «автозаводцами» на дне. В мае торпедовцы уже за три тура до финиша обеспечили себе вылет в первую лигу. А «Урал» благодаря подъему с приходом на пост главного тренера Гончаренко близок к тому, чтобы избежать понижения в классе даже без переходных матчей.

Это ему вряд ли помешает сделать даже провал, случившийся вслед за беспроигрышной серией. После нее команда уже потерпела пять поражений подряд в чемпионате. В апреле и начале мая она отметилась положительно лишь победой над «Спартаком» в четвертьфинале «Пути РПЛ» Кубка России (1:1; 2:1), а также равной битвой с ЦСКА.

Интересно, что серия поражений в чемпионате прервалась на выездном матче с «Краснодаром» (1:1). С тех пор «Урал» поправил свои дела в РПЛ и за три тура до финиша обезопасил себя от прямого вылета, а отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка.

«Краснодар» также по ходу сезона менял главного тренера. Зимой его возглавил серб Владимир Ивич. Он неудачно начал весеннюю часть. Речь не только о вылете из «Пути РПЛ» Кубка, но и многочисленных потерях очков в чемпионате. Из-за этого «быки» застряли в середине таблицы, за три тура до финиша находятся на шестом месте и от первой тройки отстают на семь очков, что почти лишает их шансов на медали. Кубок для «быков», как и для «Урала», был главной целью на конец сезона. Тем более, обе команды еще никогда в своей истории не выигрывали трофей такого статуса.

Без Помазуна

«Урал» столкнулся с колоссальными потерями на задних рубежах. Наиболее болезненной была дисквалификация из-за перебора желтых карточек вратаря Ильи Помазуна. Во многом за счет его спасений и уверенного руководства обороны команда добилась большинства побед в этом сезоне. Также из-за дисквалификации не играл защитник Сильвие Бегич. По-прежнему из-за травмы не может выйти на поле центральный игрок Егор Филипенко.

Помазуна заменил Олег Баклов. Нельзя сказать, что он провалил встречу, но той надежности, что исходит от Ильи, не чувствовалось. «Краснодар» быстро открыл счет. На 9-й минуте Эдуард Сперцян подал с углового и редко забивающий Кайо Панталеан отправил головой мяч в дальний угол ворот. Вскоре он едва не сделал дубль, но пробил чуть мимо. А на 22-й минуте гости сравняли. Александр Юшин сделал перевод на левый угол штрафной, Андрей Егорычев пробил слету, Матвей Сафонов свою команду спас, но на добивании Эрик Биквалфи отправил мяч в сетку.

С этого момента и до середины второго тайма команды играли на равных. Разве что «Краснодар» имел еще пару моментов для гола. А на 59-й минуте случился курьезный момент, когда из-за пределов штрафной Марко Баньяц по высокой дуге пробил в штангу, а на отскоке вовремя сориентировался Джон Кордоба, забивший в пустые ворота.

В оставшиеся полчаса «Урал» мало что создал впереди. И скорее «Краснодар» был близок к тому, чтобы с контратак увеличить свое преимущество в счете. В итоге он довел дело до победы.

— Не сказал бы, что результат закономерен, но «Краснодар» играл лучше, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Он играл в свой фирменный стиль — атакующий футбол, контроль мяча, попытка за счет контроля быстро перейти в атаку. Это все остается при любом составе, при любом тренере. А «Урал» больше играет от обороны. В прошедшем матче случилось столкновение стилей. И стиль «Краснодара» оказался эффективней. Хотя из-за большого времени в атаке у команды часто случаются провалы в защите, что случилось и в матче с «Уралом». Но в целом хозяева больше создали моментов и лучше их реализовывали. Трудно оценивать их перспективы в решающей встрече. ЦСКА считаю фаворитом, но в финале может случиться все, что угодно.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» будет сыгран 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Для «Краснодара» это второй финал Кубка в истории. В прошлый раз в 2014 году он проиграл «Ростову» (0:0, по пенальти 5:6). ЦСКА в последний раз выигрывал этот трофей в 2013 году. Последний выход в финал у армейцев случился в 2016 году, когда он проиграл 1:4 петербургскому «Зениту» (1:4).