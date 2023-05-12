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На всех — уровни: все о реформе во Второй лиге нашего футбола

РФС подготовил серьезные изменения, которые частично возвращают «весну–осень»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С нового сезона Вторая лига будет реформирована и турнир проведут по новой схеме. РФС сообщил о реформировании лиги в среду, 10 мая. Турнир по-прежнему будет проводить Футбольная национальная лига, но уже в новом формате. Два дивизиона, группы «золото» и «серебро» и переход на систему «весна–осень». Подробнее — в материале «Известий».

Два уровня

С сезона 2023/24 лига будет поделена на Дивизион «А» (20 лучших команд) и Дивизион «Б» (более 70 команд с упрощенным лицензированием и делением по регионам). По сути, теперь в профессиональном российском футболе будет не три, а четыре уровня.

Дивизион «А» будет поделен на две группы: «золото» и «серебро». В первую попадут четыре команды, которые вылетят из Первой лиги, и шесть лучших команд Второй лиги (кроме четырех первых команд, которые поднимутся в Первую лигу).

В группу «серебро» отправятся другие десять лучших команд Второй лиги, в зависимости от их итоговых мест в этом сезоне. А остальные команды отправятся в Дивизион «Б», где будут играть в четырех региональных группах по системе «весна–осень». В Дивизионе «Б» соревнования пройдут по системе «осень–весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь.

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По итогам первого осеннего этапа две худшие команды (19-е и 20-е места) вылетят, их заменят лучшие команды Дивизиона «Б». Весной во втором этапе турнира команды будут играть стыковые матчи за право остаться во Второй лиге. В этих играх сыграют две худшие команды весеннего этапа и 17–18-е места осеннего этапа.

Ну а в группе «золото» первые две команды получат прямые путевки в Первую лигу. Команда с третьего места сыграет переходные матчи для участия в Первой лиге сезона–2024–2025 с клубом, который занял 1-е место в итоговой таблице «золотой» группы Второй лиги Дивизиона «А» сезона–2023–2024 на первом этапе. По одной игре дома и в гостях. Победитель получает право участвовать в Первой лиге сезона 2024–2025 годов. Проигравший клуб отправится в первый этап «золотой» группы в сезоне–2024–2025.

В целом деление Второй лиги напоминает то, как турниры низших дивизионов проходят в Европе. Примерно по такому же аналогу функционируют лиги в Германии, Испании и Франции.

Назревшие реформы

Новый формат может повысить интригу и качество турнира. РФС в своем пресс-релизе отмечает, что после реформы клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе игр с равными по силе соперниками.

— Цель реформы — повышение конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ, — сообщили «Известиям» в службе коммуникаций РФС. — Сейчас 22% матчей Второй лиги заканчиваются с разгромным счетом — новый формат позволит существенно сократить число таких матчей и повысит соревновательность турнира, что принципиально важно для прогресса молодых футболистов. Также создание многоступенчатой системы упростит адаптацию молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ к взрослому футболу, сделает его более бесшовным. А проведение соревнований по системе «весна–осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО.

К примеру, в Дивизионе «А» лидеры будут играть друг с другом по четыре раза за сезон, поэтому уменьшится количество матчей, не имеющих турнирного значения. За счет системы «весна–осень» клубы Дивизиона «Б» смогут оптимизировать свой бюджет. В действующем формате турнира пауза на зимний перерыв длится четыре-пять месяцев, что приводит к убыткам (в данный момент матчи Второй лиги, как и игры других дивизионов чемпионата России, проводятся по системе «осень–весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12. — «Известия»).

Плюс реформа предполагает упрощение требований к лицензированию. В РФС считают, что это будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе на базе школ — участниц Юношеской футбольной лиги.

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О необходимости изменений говорили и сами представители команд. В апреле ФНЛ проводила опрос 83 клубов Первой и Второй лиги, и большинство поддержали идею реформы. Только девять клубов выступили против, в том числе представители петербургского «Динамо».

— Я считаю, было бы логичным проведение переходного турнира: всем клубам объявили бы, что в следующем сезоне будет реформа и надо подготовиться, — отметил в интервью «Спорт День за Днем» президент петербургского клуба Константин Самсонов. — С другой стороны, наверное, реформа нужна, но насколько она будет рабочая — покажет время. Пока эта многоступенчатая история кажется крайне сомнительной.

Также Самсонов подчеркнул, что реформа может сказаться на интересе инвесторов к командам, не попавшим в Дивизион «А».

— Я так скажу, что работа со спонсорами и партнерами теперь ставится под большие сомнения, — продолжил функционер. — Навряд ли низшая лига будет привлекательна и интересна для партнеров и спонсоров. Всё станет намного тяжелее, и частным клубам придется очень тяжело. Всё остальное покажет время.

Новый формат будет запущен уже летом. Элитный уровень Второй лиги начинает летом с «золотом» и «серебром», а четвертый дивизион проведет переходный сезон длиной в полгода — чтобы уже в начале 2024-го запуститься по системе «весна–осень».

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