«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Среди игроков ЦСКА отличился Хесус Медина (37-я минута), со стороны «Спартака» автором голов стал Квинси Промес (43, 90+2 с пенальти).

Нападающего столичного клуба Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу удалили с поля за неспортивное поведение на 69-й минуте игры.

Футболисты «Спартака» играли с ЦСКА в форме с особенным дизайном, разработанным специально для московского дерби. Номера на футболках игроков были выполнены из фотографий самых запоминающихся перформансов болельщиков на домашнем стадионе команды за последние шесть лет.

Ранее,18 мая, спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» уже этим летом может приобрести нового атакующего игрока за €15–20 млн. Такую задачу поставило перед клубом руководство владеющей 100-процентным пакетом акций команды компании «Лукойл». Согласно условиям владельца, это должен быть статусный футболист в возрасте до 27 лет, уже заработавший себе имя в европейском чемпионате.