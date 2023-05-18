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Стало известно о возможной покупке «Спартаком» футболиста за €20 млн

Журналист Карпов сообщил о готовящейся покупке «Спартаком» футболиста за €20 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» уже этим летом может приобрести нового атакующего игрока за €15–20 млн. Об этом сообщил 18 мая спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его данным, такую задачу поставило перед «Спартаком» руководство владеющей 100%-ным пакетом акций команды компании «Лукойл». Согласно условиям владельца, это должен быть статусный футболист в возрасте до 27 лет, уже заработавший себе имя в европейском чемпионате.

Потенциального новичка рассмотрят на позицию атакующего полузащитника или центрального нападающего.

В летнее трансферное окно 2022 года «Спартак» потратил на футболистов примерно €9,6 млн, а продал — на €9,2 млн, пишет «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 24 января, ФК «Спартак» объявил о заключении контрактов с двумя новыми игроками — португальцем Томашем Таварешем (до 2026 года) и Алексисом Дуарте из Парагвая (до 2027 года). Отмечалось, что 21-летний Тавареш ранее выступал в составе португальской «Бенфики» и швейцарского «Базеля» в еврокубках. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

Дуарте — 22-летний центральный защитник из Парагвая, ранее выступавший на родине за «Серро Портеньо», в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес.

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