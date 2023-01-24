ФК «Спартак» объявил о покупке Тавареша и Дуарте

Московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» объявил о заключении контрактов с двумя новыми игроками — португальцем Томашем Таварешем и Алексисом Дуарте из Парагвая. Об этом сообщается на сайте ФК во вторник, 24 января.

«Сегодня наш клуб уладил последние детали перехода двух новых футболистов. Контракты со «Спартаком» подписали Алексис Дуарте и Томаш Тавареш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21-летний Тавареш ранее выступал в составе португальской «Бенфики» и швейцарского «Базеля» в еврокубках. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач, отмечает газета «Спорт-Экспресс».

Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.

Дуарте — 22-летний центральный защитник из Парагвая, ранее выступавший на родине за «Серро Портеньо», в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес.

Контракт с ним подписан до 30 июня 2027 года.

Ранее, 13 января, сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с ФК «Серро Портеньо» по поводу трансфера Дуарте. Как сообщала тогда «Газета.Ru», за «Серро Портеньо» Дуарте провел 107 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

В конце сентября 2022 года новым спортивным директором московского «Спартака» стал британец Пол Эшуорт. До этого он работал в латвийском «Вентспилсе», казахстанской «Астане», «Ростове», а также был скаутом в британском «Брайтоне».