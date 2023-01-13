СМИ сообщили о договоренности «Спартака» по трансферу защитника Дуарте

Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договоренности с «Серро Портеньо» по поводу трансфера парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Об этом 13 января сообщил сайт «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

Ожидается, что официально о переходе игрока в «Спартак» будет объявлено в ближайшее время.

Дуарте, как сообщил один из источников, должен вскоре пройти медосмотр. После этого футболист подпишет контракт и присоединится к московской команде на сборах.

Как сообщает «Газета.Ru», за «Серро Портеньо» Дуарте провел 107 матчей, забил один мяч и отдал три голевых передач.

Ранее Дуарте заявлял, что отправившись в Европу и заиграв там, ему удастся закрепиться в национальной команде, пишет газета «Спорт-Экспресс».

В конце сентября новым спортивным директором московского «Спартака» стал британец Пол Эшуорт. До этого он работал в латвийском «Вентспилсе», казахстанской «Астане», «Ростове», а также был скаутом в британском «Брайтоне».