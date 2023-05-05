С ложкой гости: испортит ли «Спартак» праздник «Зениту»

Главный матч 26-го тура пройдет в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Спартак». Хозяева готовятся к празднованию очередного чемпионства: в случае победы над красно-белыми и при осечке «Ростова» в игре с «Факелом» сине-бело-голубые наденут золотые медали. Не менее принципиальное соперничество ожидается и между клубами, которые борются за сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Так что в матчах «Нижний Новгород» – «Урал» и «Крылья Советов» – «Краснодар» интриги хватает.

Золотая подготовка

«Спартак» едет к питерцам, чтобы испортить праздник и не отпустить далеко от себя «Ростов». Об этом после игры прошлого тура говорил хавбек красно-белых Антон Зиньковский журналистам: «Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок».



И если «Спартак» отберет очки у «Зенита», тогда это действительно станет заголовком на обложках. Красно-белые не побеждали у «Зенита» в девяти последних матчах чемпионата, а последний гостевой успех датируется аж 2012 годом — с победным голом Рафаэла Кариоки на 89-й минуте. Тогда питерцы тоже досрочно оформили чемпионство и визит «Спартака» на «Петровский» в «Зените» воспринимали как возможность красиво закончить сезон, обыграв между празднованиями принципиального соперника. Тогда не вышло.



Накануне матча этого сезона ситуация похожая: «Зенит» без пяти минут чемпион, а «Спартак» может разве что чуть подпортить праздник, но не отменить.

— Я бы заранее не отдавал победу «Зениту» в предстоящем поединке, — отметил в разговоре с «Известиями» известный комментатор Геннадий Орлов. — Нет-нет, у «Спартака» есть свои козыри. Фактор Промеса, например. Да и Соболев способен создать проблемы питерцам. Так что ничего еще не ясно. Москвичей точно не надо дополнительно настраивать на это противостояние. Нас ждет интересная игра! Российское эль-класико. Пусть победит сильнейший.

В крайнем случае «Зенит» может отложить шампанское и чемпионские майки на следующий тур, в котором дома примет «Краснодар».

— «Зенит» стабилен. Благодаря сильным легионерам показывает хорошую игру в атаке, за счет этого доминирует в чемпионате, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев. — Кто может составить конкуренцию? «Зенит» — команда сильная, грамотно комплектуется, всё выстраивается. Думаю, с «Зенитом» вполне могут конкурировать и другие наши топ-клубы. Например, ЦСКА и «Спартак». «Динамо» моментами показывало хороший футбол. «Зенит» идет стабильно, поэтому и доминирует.

Безопасность «Урала»

В другой части таблицы гораздо больше интриги в борьбе за распределение мест в зоне стыковых матчей и прямого вылета. «Урал» после кубкового поражения от ЦСКА отправится в Нижний Новгород к команде Сергея Юрана. «Урал» идет на 11-м месте в таблице — в четырех очках от «Пари НН» — и в случае поражения может быть затянут в борьбу за выживание.



Возможен и сценарий, при котором «Уралу» придется в июне играть стыки и финал кубка, если команда Виктора Гончаренко пройдет «Краснодар» на заключительном этапе Пути регионов. В последних 10 матчах «Урал» выиграл лишь в одном, а проиграл в пяти, и с набором очков есть проблемы.



А «Пари НН» при Юране пока добился лишь одной победы, но на финише сезона наверняка постарается выбраться из зоны стыков — у тренера есть свежий опыт с «Химками», которые он же сам спасал от вылета. У нижегородцев ситуация не настолько критичная, но, чтобы избежать участия в стыках, нужно обязательно обыгрывать дома «Урал».

Вернется ли ЦСКА в тройку

Финалист Кубка России этого сезона, ЦСКА претендует еще и на место в тройке по итогам сезона РПЛ. Команда Владимира Федотова на два очка отстает от «Ростова» и на одно от «Спартака». Армейцы ждут осечек лидеров, чтобы подняться в таблице уже в этом туре. За них говорит набранная форма: ЦСКА не проигрывает 11 матчей подряд (восемь побед, три ничьи) и может в эти выходные подняться в тройку, если «Спартак» или «Ростов» проиграют.

Армейцы не находились в топ-3 таблицы РПЛ с 15-го тура, но весной перестроили игру и регулярно набирают очки — они в числе трех лучших команд весны по этому показателю вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» (по 19 очков). Если ЦСКА сохранит такой темп, то может закончить сезон в медалях.

— Сейчас ЦСКА по зубам все команды, — сказал «Известиям» бывший советник президента армейцев Валерий Непомнящий. — Конечно, в футболе всё бывает. И «Оренбург» — непростая команда, особенно в атаке. Но ЦСКА знает, как с такими соперниками играть. И я уверен, что фаворитами будут армейцы.



Что касается «Оренбурга», то команда Марцела Лички спокойно доигрывает сезон — ей не грозит борьба за место в зоне стыков, да и от лидирующей группы отрыв великоват. Пожалуй, главная мотивация для клуба — показать лучший результат в истории и превзойти показатель команды всё того же Владимира Федотова, который в сезоне-2018/19 с «Оренбургом» занял седьмое место с 43 очками. «Оренбург» Лички идет вровень с «Краснодаром» и «Динамо» по набранным очкам (39). Есть все шансы установить историческое достижение.

Выйти «Крыльям» из пике

«Крылья Советов» в 26-м туре сыграют в гостях у «Краснодара», где недавно выступали в Кубке России и совершили камбэк с 0:2, но всё равно вылетели, уступив в серии пенальти.

«Быки», хоть и не побеждали в последних четырех матчах в основное время, всё равно могут закончить сезон удачно: в РПЛ краснодарцы отстают от пятого места лишь на одно очко и остаются в борьбе за Кубок России.

Серия же неудач самарцев длится уже несколько месяцев, и командный поход в церковь не особо помог: весной они набрали пять очков — меньше в РПЛ за этот отрезок набрал только «Пари НН». В последних 12 матчах во всех турнирах команда Игоря Осинькина победила только в одном — против «Сочи» в 22-м туре. В предыдущих турах самарцы потеряли очки в играх с преследователями по таблице — «Пари НН» и «Химками», — из-за чего рискуют провести нервную концовку: от зоны стыков их отделяют всего три очка.



Если не переломить ситуацию и не начать побеждать, «Крылья Советов» могут пустить вперед по таблице «Пари НН» или «Факел». Клубу из Воронежа в этом туре играть с «Ростовом».

— Мы сделаем всё, чтобы удержаться в РПЛ без переходных матчей, — поделился мнением с «Известиями» защитник «Факела» Сергей Божин. — Шансы на это хорошие. Впереди еще пять туров. Если выигрывать каждый матч, то всё реально. Надо сделать это в ближайшей игре с «Ростовом». Для этого необходимо играть так же, как с «Динамо», — дисциплинированно, с полнейшей самоотдачей и выкладываться даже не на 100%, а на 120–150%. Нельзя даже чуть-чуть где-то недобежать.

Также Божин ответил на вопрос, напрягают ли игроков «Факела» судейские скандалы.

— Да нас никак не напрягают никакие истории, — продолжил защитник. — Мы тренируемся и готовимся к следующему сопернику. Никак не можем повлиять на работу судей: это их работа и зона ответственности. Судейство нашего конкурента «Пари Нижний Новгород»? Я смотрел матч «Нижний» – «Крылья». Даже не знаю, как сказал бы об этом. Не буду об этом говорить. Судейство не комментирую. Я понимаю, что происходит внутри «Крыльев» из-за этого, потому что сам еще год назад был внутри команды и со скамейки запасных смотрел матч с «Химками», когда Самара тоже проиграла из-за судейских ошибок.

Футболисту важно, как судят его нынешнюю команду, добавил защитник.