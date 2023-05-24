Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества России и Китая

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 24 мая на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что у практического сотрудничества России и Китая большие и блестящие перспективы.

«У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх», — сказал он.

По словам премьера Госсовета КНР, Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество. Пекин намерен сделать всё для реализации договоренностей двух стран на практике.

Также Ли Цян отметил, что развитие таких стран, как Россия, открывает большие перспективы для глобального развития и привлекает внимание международного сообщества. Он подчеркнул, что в текущем году показатели прироста товарооборота РФ и КНР уже составляют больше 40%.

Ли Цян подчеркнул, что, по мнению участников российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, мероприятие прошло с большим успехом. Он добавил, что Шанхай является образцовым примером высококачественного развития, которого добился Китай. Ли Цян выразил сожаление, что его российскому коллеге не удалось провести в Шанхае еще хотя бы один вечер, чтобы «полностью соприкоснуться» с китайской модернизацией.

Ранее в этот день Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящий момент согласовываются даты официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной.

Мишустин заявил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 23 мая сказал, что сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих сторон.

21 марта Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в настоящий момент находятся на наивысшем уровне.