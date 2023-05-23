В МИД Китая исключили направленность союза КНР и РФ против других стран

Сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих сторон. Об этом во вторник, 23 мая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон», — сказала она на брифинге, ответив на вопрос ТАСС.

Также Мао Нин отметила, что взаимодействие КНР и РФ не подвержено влиянию других стран.

Ранее в этот день в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум. Премьер-министр России Михаил Мишустин пробудет там два дня. Кроме того, он встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мишустин сообщил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

Премьер-министр также заявил, что РФ продолжит развивать отношения с Китаем и с другими государствами, которые готовы к сотрудничеству.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Москва и Пекин не вмешиваются в дела друг друга и не ставят целью своего сотрудничества борьбу с какими-либо третьими странами.

Кроме того, в марте Си Цзиньпин посетил с официальным визитом в Москву. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.