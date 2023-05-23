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Мишустин заявил о планах РФ по развитию связей с дружественными странами

Мишустин: РФ продолжит развивать связи с дружественными странами, готовыми сотрудничать
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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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В нынешних условиях РФ продолжит развивать отношения с Китаем и с другими государствами, которые готовы к сотрудничеству. Об этом заявил во вторник, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Наша страна ориентируется на динамично развивающиеся рынки. Мы расширили торговые контакты с государствами с быстрорастущими экономиками мира», — сказал он во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Мишустин отметил, что развитие отношений также относятся и к Китаю и подчеркнул, что Россия продолжит наращивать связи с дружественными странами.

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Ранее в этот день на встрече в Шанхае премьер-министр РФ также сообщил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон. Он также сделал прогноз об увеличении товарооборота между Россией и КНР до $200 млрд до конца текущего года.

В Шанхае 23 мая стартовал российско-китайский бизнес-форум. Визит Мишустина продлится два дня. В мероприятии также примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

Также ожидается, что премьер-министр посетит Научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec в Шанхае.

16 мая глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил взаимодействие России со странами Центральной Азии. По его словам, за прошедший период существенно повысился уровень сотрудничества с государствами СНГ, Китаем, Индией, Ираном, Турцией. Он подчеркнул, что политический диалог помогает развивать активные инвестиционные связи и решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.

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