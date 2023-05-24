Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ
Мир
Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине
Армия
Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска
Мир
NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ
Мир
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай
Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
Армия
Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой
Мир
Мишустин заявил о работе КНР и РФ над общими договоренностями
Армия
АПЛ «Генералиссимус Суворов» совершит переход на Тихоокеанский флот
Армия
Бойцы ЗВО сбили дроны ВСУ с помощью стрелкового вооружения

Мишустин заявил о работе КНР и РФ над общими договоренностями

Мишустин: отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте. Об этом в среду, 24 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях», — сказал он.

В среду Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Переговоры прошли в расширенном составе при участии российской правительственной делегации, а также представителей госкорпораций и финансовых организаций.

Председатель правительства РФ отметил беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений Москвы и Пекина. По его словам, сотрудничество, поддержка и взаимное уважение помогают государствам сохранять равновесие в условиях геополитической турбулентности.

Новый оборот: продажи России и Китая подскочили на четверть
Какие направления, помимо торговли, намерены развивать страны

23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином. Также он проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

До этого, в марте, Си Цзиньпин находился с официальным визитом в российской столице. Он провел переговоры с президентом РФ.

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Российский лидер подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023