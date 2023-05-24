Мишустин заявил о работе КНР и РФ над общими договоренностями

Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте. Об этом в среду, 24 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях», — сказал он.

В среду Мишустин встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Переговоры прошли в расширенном составе при участии российской правительственной делегации, а также представителей госкорпораций и финансовых организаций.

Председатель правительства РФ отметил беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений Москвы и Пекина. По его словам, сотрудничество, поддержка и взаимное уважение помогают государствам сохранять равновесие в условиях геополитической турбулентности.

23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином. Также он проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

До этого, в марте, Си Цзиньпин находился с официальным визитом в российской столице. Он провел переговоры с президентом РФ.

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Российский лидер подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.