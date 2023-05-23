Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин в понедельник, 23 мая.

Глава правительства РФ встретится с главой КНР Си Цзиньпином, передает RT.

Также он проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Ранее в этот день Мишустин заявил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют развитию межгосударственных связей, предоставляя площадку для обсуждения и заключения контактов по целому спектру направлений на разных уровнях.

Председатель правительства выразил уверенность в том, что цель по наращиванию товарооборота между Россией и КНР до $200 млрд в 2023 году будет достигнута, сообщается на сайте aif.ru. По его словам, РФ ориентируется на динамично развивающиеся рынки, среди которых важное место занимает Китай.

Глава российской делегации заверил, что Москва открыта к промышленной и технологической кооперации с Пекином, а также приветствует совместную работу над реализацией крупных инициатив, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Для максимальной продуктивности РФ считает важным обеспечить взаимный доступ к передовым технологиям, а также гармонизировать национальные стандарты и технические требования.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая.

Накануне вечером стало известно, что российский премьер прилетел в Китай, сообщает телеканал «360».

О том, что Мишустин посетит КНР, стало известно еще 19 мая. Сообщалось, что во время его визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.