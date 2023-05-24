Товарооборот РФ и Китая может превысить $200 млрд в 2023 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 мая заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд.

«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж», — сказал он в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Мишустин отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах. По его словам, стратегический характер также приобрело двустороннее сотрудничество в энергетической сфере.

Как сообщил премьер-министр, Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Кроме того, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии.

Накануне Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Также он проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

В этот же день Мишустин заявил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной.