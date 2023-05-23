Госсовет КНР указал на готовность Китая расширять экономические связи с РФ

Премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, который проходит во вторник, 23 мая, указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной. Соответствующий текст процитировало Центральное телевидение Китая.

«Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении», — приводит слова Ли Цяна телеканал.

Премьер Госсовета выразил надежду на то, что предприниматели РФ и КНР будут использовать потенциал сотрудничества и расширять содержание делового сотрудничества двух стран.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 23 мая завил «Известиям», что эти государства находятся «в постоянном процессе» обсуждения создания совместных предприятий на российской территории. Он не стал уточнять, о каких конкретно отраслях идет речь, сказав лишь, что «в разных».

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае подчеркнул, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих стран. Он уточнил, что российская сторона приветствует партнеров из дружественных государств для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики в России.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Он назвал Россию первой страной, куда он нанес визит после переизбрания, а также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за телеграмму с поздравлениями и назвал дорогим другом. Китайский председатель добавил, что именно под руководством Путина РФ добилась процветания и значительных успехов.