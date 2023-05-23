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Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ

Мантуров: Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия и Китай находятся «в постоянном процессе» обсуждения создания совместных предприятий на территории РФ, сказал «Известиям» вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае во вторник, 23 мая.

Он не стал уточнять, о каких конкретно отраслях идет речь, заметив, что «в разных».

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Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарного заседания на этом форуме подчеркнул, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих стран. Он уточнил, что российская сторона приветствует партнеров из дружественных государств для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики в России.

21 марта президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в настоящий момент находятся на наивысшем уровне.

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