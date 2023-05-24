Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются. Об этом ТАСС 24 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал он.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин. Глава правительства РФ встретится с главой КНР Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Ранее, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

Также Си Цзиньпин встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи он сообщил, что пригласил Путина в Китай. Председатель КНР напомнил, что в 2023 году в стране состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути» и в двух предыдущих мероприятиях президент РФ участвовал. Мишустин, в свою очередь, отметил, что РФ заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства с Китаем.

21 марта после переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

В прошлый раз Владимир Путин посетил Китай 4 февраля 2022 года. Тогда президент в Пекине провел переговоры с Си Цзиньпином. Также российский лидер посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.