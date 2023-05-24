Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ
Мир
Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине
Армия
Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска
Мир
NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ
Мир
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай
Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
Армия
Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой
Мир
Мишустин заявил о работе КНР и РФ над общими договоренностями
Армия
АПЛ «Генералиссимус Суворов» совершит переход на Тихоокеанский флот
Армия
Бойцы ЗВО сбили дроны ВСУ с помощью стрелкового вооружения

Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются. Об этом ТАСС 24 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал он.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин. Глава правительства РФ встретится с главой КНР Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Ранее, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

Девятое китайское: зачем Си Цзиньпин прибыл в Россию
Эксперты уже называют визит историческим и считают, что шансы миротворческой инициативы Пекина по Украине растут

Также Си Цзиньпин встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи он сообщил, что пригласил Путина в Китай. Председатель КНР напомнил, что в 2023 году в стране состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути» и в двух предыдущих мероприятиях президент РФ участвовал. Мишустин, в свою очередь, отметил, что РФ заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства с Китаем.

21 марта после переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

В прошлый раз Владимир Путин посетил Китай 4 февраля 2022 года. Тогда президент в Пекине провел переговоры с Си Цзиньпином. Также российский лидер посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023