Путин прибыл на церемонию открытия Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин присутствует на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

В олимпийскую сборную команду России вошли 213 человек. Знаменосцами от российской команды были выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

В Пекине 4 февраля началась церемония открытия Олимпийских игр-2022. Мероприятие проходит на Национальном стадионе, также известном под названием «Птичье гнездо». В церемонии примут участие представители 91 делегации.

Ранее в этот день Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он поблагодарил лидера КНР за приглашение на Олимпиаду-2022. Российский лидер также выразил уверенность, что спортсмены РФ и КНР достойно выступят на Олимпиаде.

Олимпиада-2022 проходит 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).