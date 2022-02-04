Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на Олимпиаду

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 февраля, поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за приглашение на Олимпиаду-2022.

Российский лидер выразил уверенность, что спортсмены РФ и КНР достойно выступят на Олимпиаде.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», — отметил Путин.

В ходе встречи с Си Цзиньпином он также отметил, что отношения РФ и КНР носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

«Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются поступательно, по пути дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», — сообщил президент РФ.

Он добавил, что российские нефтяные компании к встрече глав государств подготовили «очень хорошие новые решения» по поставкам углеводородов в Китай. Речь идет о контракте на поставку газа в КНР с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год.

Российский лидер прибыл в Пекин ранее в этот день. Отмечалось, что визит Путина в КНР является однодневным.

Накануне Путин в статье для китайского агентства «Синьхуа» выразил уверенность в том, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду в Пекине на самом высоком уровне. Он подчеркнул огромную работу КНР по подготовке к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм.

Глава государства также заявил, что сотрудничество РФ и КНР — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков. Он подчеркнул, что отношения стран стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время открытия Олимпийских игр в Пекине каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с Си Цзиньпином, в графике Путина нет. Он отметил, что отсутствуют и планы на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако полностью исключить вероятность ее проведения нельзя.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Пекине Путин и Цзиньпин обсудят международную проблематику: стратстабильность в Европе, гарантии безопасности для России, диалог РФ с США и НАТО, региональные проблемы. Также, по его словам, лидеры обговорят тему сотрудничества России и Китая: торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос.