В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр-2022

В столице Китая Пекине в пятницу, 4 февраля, началась церемония открытия Олимпийских игр-2022 (ОИ). Мероприятие проходит на Национальном стадионе, также известном под названием «Птичье гнездо».

В церемонии примут участие представители 91 делегации. В свою очередь, спортсмены из России выйдут на стадион во время парада под 46-м номером, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

4 февраля в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место по итогам ритм-танца, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ.

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).