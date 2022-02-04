Российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире ОИ

Пара российских спортсменов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место по итогам ритм-танца, что позволило сборной России выйти на вторую строчку в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022 после двух видов программы. Об этом сообщает в пятницу, 4 февраля, «Спорт-Экспресс».

Синицина и Кацалапов набрали 85,05 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла), а бронзу завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Ранее в этот день российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ. Победителем стал американец Натан Чен.

По словам Кондратюка, он раздумывал поставить программу под песню российского рэп- и хип-хоп-исполнителя Оксимирона, однако фигурист побоялся, что такой ход судьи соревнований не оценят. Он также заявил, что справился с поставленной задачей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).