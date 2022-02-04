Фигурист Кондратюк оценил свое выступление на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал 4 февраля газете «Спорт-Экспресс» свое выступление с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее, в пятницу, россиянин стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ.

«Как описать случившееся одним словом? Справился! Как и всегда, было волнительно. Но когда ты не загоняешься, что это ОИ, намного легче. Если думаешь, что это обычный старт, то морально лучше», — рассказал Кондратюк.

При этом Кондратюк обрадовался присутствию зрителей на трибунах.

Российский фигурист также назвал журналистам отличия командного выступления от личных соревнований.

«Здесь ответственность перед другими ребятами. Готов ли откатать четыре программы за неделю? Ответа нет, вы всё увидите. Мне было важно их не подвести», — поделился спортсмен.

Кроме того, Кондратюк сказал, что раздумывал поставить программу под песню российского рэп- и хип-хоп-исполнителя Оксимирона, однако фигурист побоялся, что такой ход судьи соревнований не оценят.

Россиянин по итогу выступления набрал 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Семы Уно (105,46). Таким образом, Кондратюк принес сборной ОКР восемь очков в командном турнире.

Следующими по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Там выступит российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).