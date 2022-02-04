Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает в пятницу, 4 февраля, газета «Спорт-Экспресс».

Россиянин по итогу выступления набрал 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Семы Уно (105,46).

Таким образом, Кондратюк принес сборной России восемь очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.

Следующими по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Там выступит российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.

3 февраля Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал состав российской команды по фигурному катанию на командный турнир в короткой программе. В состав вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

2 февраля в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Как отметили в оргкомитете, в передаче олимпийского факела будут участвовать роботы-амфибии и подводные роботы. При этом саму эстафету решили сократить до трех дней в связи с эпидемиологической обстановкой.

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).