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Путин прибыл с визитом в Китай

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Президент России Владимир Путин 4 февраля прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

Система координации: о чем договорились лидеры России и Китая
И как сотрудничество двух стран способствует международной стабильности

Как стало известно днем ранее, глава государства поехал в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Президенты отправились в Китай в один день, но на разных самолетах.

Церемония открытия Олимпиады начнется 4 февраля в 15:00 мск.

2 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до церемонии открытия Игр 4 февраля Путин встретится с председателем КНР.

Песков рассказал, что пресс-конференция по итогам данной встречи не планируется. Журналисты смогут присутствовать лишь в ходе «небольшой вступительной части» переговоров.

Ранее, 28 января, пресс-секретарь президента России отметил, что Путин и его китайский коллега обсудят в Пекине международную проблематику.

Главы государств затронут такие темы, как стратегическая стабильность в Европе, гарантии безопасности для России, диалог России с США и НАТО, а также региональные проблемы.

Песков сообщил, что в Пекине предполагается провести «полноценные полноформатные российско-китайские переговоры», во время которых лидеры смогут пообщаться как с делегациями, так и один на один.

По словам Пескова, лидеры обсудят и сотрудничество России и КНР — торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос.

23 декабря 2021 года Путин заявил, что отношения РФ и Китая находятся на высоком уровне. Пекин и Москва развивают отношения, торговый оборот между странами превысил $100 млрд, и он выше допандемийного уровня. Государства сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам, безопасности, организовывают годы науки, культуры, добавил президент.

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