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Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят диалог России и США
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудят международную проблематику. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы», — рассказал он.

Представитель Кремля отметил, что в Пекине предполагается провести «полноценные, полноформатные российско-китайские переговоры», во время которых лидеры смогут пообщаться как с делегациями, так и один на один.

«Это будут не самые большие делегации по своему составу, но абсолютно достаточные с точки зрения охвата тех направлений многогранного российско-китайского сотрудничества, которое мы имеем», — отметил Песков.

Он добавил, что лидеры обсудят и сотрудничество России и КНР — торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос.

«Повестка дня огромная, потому что отношения России и Китая мультиформатные по темам, поэтому предстоит серьезный, насыщенный разговор», — заключил Песков.

Путин по приглашению Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля — в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне, отмечает «Газета.Ru».

23 декабря 2021 года Путин заявил, что отношения РФ и Китая находятся на высоком уровне. Пекин и Москва развивают отношения, торговый оборот между странами превысил $100 млрд, и он выше допандемийного уровня. Государства сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам, безопасности, организовывают годы науки, культуры, добавил президент.

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