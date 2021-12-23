Путин указал на доверительные отношения с Си Цзиньпином

Отношения России и Китая находятся на высоком уровне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Действительно, отношения между Россией и Китаем сложились, как я их и охарактеризовал [во время встречи с Си Цзиньпином]. Если заметили, мы с председателем общаемся как друзья, называем «друг» — «друг», такие отношения помогают выстраивать деловые отношения», — сказал президент.

Пекин и Москва развивают отношения, торговый оборот между странами превысил $100 млрд, и он выше допандемийного уровня. Государства сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам, безопасности, организовываем годы науки, культуры, отметил Путин.

«Китайская армия оснащается самыми передовыми системами оружия, мы вместе разрабатываем высокотехнологичные виды вооружения», — добавил президент.

Проводятся совместные учения, военные игры, совместное патрулирование в море и воздухе. Эта работа идет сторонам на пользу, заключил российский лидер.

Ранее, в декабре, лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи. В открытой части беседы Путин заявил, что организованный диалог позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, которые российский лидер назвал образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.