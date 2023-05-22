Госдеп вновь предупредил Грузию о санкциях из-за авиасообщения с РФ

Госдепартамент США вновь предупредил правительство и частный сектор Грузии о возможном введении против них односторонних санкций из-за возобновления прямого авиасообщения республики с Россией. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«Многие страны Запада, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам входить в [свое] воздушное пространство. Мы были обеспокоены возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций», — сообщил он на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас не время наращивать взаимодействие с РФ.

Ранее, 11 мая, официальный представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты Америки допускают возможность введения санкций в отношении Грузии, если власти страны возобновят прямое авиасообщение с Россией.



В тот же день Евросоюз (ЕС) призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, российские самолеты небезопасны, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских лайнеров.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан Грузии.

Спустя девять дней самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

В этом же месяце представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию протестов на фоне возобновления авиасообщения между странами.

Одна из акций протеста прошла в столице Грузии 21 мая. Противники прямого авиасообщения между Грузией и Россией отправились на улицу Руставели, где располагается офис авиакомпании Georgian Airways. Митинг проходит под лозунгом «Грузия никогда больше не станет губернией России». Как отмечают организаторы протеста, их целями являются возвращение визового режима и отмена прямого авиасообщения с Россией.

С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны, которое было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков и возникшей на этом фоне угрозы безопасности для находившихся там россиян.