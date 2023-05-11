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США пригрозили санкциями Грузии в случае возобновления авиасообщения с РФ

Госдеп: США введут санкции против Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с РФ
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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Соединенные Штаты Америки допускают возможность введения санкций в отношении Грузии, если власти страны возобновят прямое авиасообщение с Россией. Об этом 11 мая сообщили в Госдепартаменте США.

«Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля», — сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Ведант Патель.

Ранее 11 мая Евросоюз (ЕС) призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, российские самолеты небезопасны, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских лайнеров.

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До этого, 10 мая, президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Планируется, что авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. Также, согласно другому указу российского лидера, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвала это решение России очередной провокацией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об отмене визового режима с Грузией было принято исходя из гуманитарных соображений.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.

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