Участники протеста в Тбилиси направились к офису авиакомпании Georgian Airways

Участники акции протеста против прямого авиасообщения между Грузией и Россией в Тбилиси отправились к офису авиакомпании Georgian Airways. Видео шествия в воскресенье, 21 мая, опубликовал Telegram-канал Tbilisi Life.

Протестующие, которые собрались вечером возле здания правительства Грузии, направились на улицу Руставели, где располагается офис авиакомпании.

Митинг проходит под лозунгом «Грузия никогда больше не станет губернией России». Как отмечают организаторы протеста, их целью является возвращение визового режима и отмена прямого авиасообщения с Россией.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

До этого сотрудники авиакомпании Georgian Airways написали открытое письмо, в котором призвали прекратить «грязную кампанию» со множеством оскорбительных заявлений из-за возобновления полетов в РФ.

20 мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отдельные грузинские политики, представляющие свой народ, не могут быть против прямого авиасообщения с Россией. По ее словам, история с протестами является индикатором отсутствия или наличия не политпозиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая. Также в этот день российский лидер отменил визы для граждан Грузии.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны, которое было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков и возникшей на этом фоне угрозы безопасности для находившихся там россиян.