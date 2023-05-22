Российские ритейлеры заменят H&M и Inditex в аренде площадей в ТЦ

В ближайшие годы российские ритейлеры могут стать «новыми» H&M и Inditex (Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius и др.) на переговорах с торговыми центрами. Об этом в рамках форума Mallpic заявил старший вице-президент по недвижимости Gloria Jeans Алексей Кондраков.

В настоящее время девелоперы (владельцы ТЦ) пока предоставляют менее выгодные условия отечественным магазинам, сказал он. Но российские бренды занимают площади, которые покинули западные гиганты. И вскоре, по мнению Кондракова, они смогут рассчитывать на те же условия.

Российские ритейлеры станут новыми якорными арендаторами, то есть теми магазинами, которые генерируют трафик моллов, считает он.

«Уже сейчас наши результаты превосходят ожидания. Например, показатели продаж Gloria Jeans приближаются к топовым, когда магазин открыт на месте ушедшего бренда», — рассказал Кондраков.

Ранее, 9 мая, вице-президент Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан Павел Люлин предположил, что российские ритейлеры Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela), Gloria Jeans, а также Lime могут полностью заменить ушедшие из страны H&M и Uniqlo за пару лет.

Шведский бренд H&M объявил о запланированном закрытии торговых точек и прекращении деятельности в РФ 18 июля прошлого года. 5 декабря в пресс-службе ритейлера рассказали «Известиям», что все магазины компании прекратили работать на территории России. Всего их было 172.

Испанская компания Inditex также закрыла торговые точки в России в 2022-м. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже бизнеса в РФ ливанской группе компаний Daher, которая в дальнейшем создала локальные бренды специально для россиян. Так, вместо Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka этой весной в стране начали открываться магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet.