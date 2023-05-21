Корреспондент «Известий» показал последствия покушения на мэра Новой Каховки

«Известия» 21 мая показали кадры с места ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому в Новой Каховке.

По некоторым данным, именно этим ударом пытались убить главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.

«Судя по всему, били ВСУ прицельно. Вот всё, что осталось от дома. Пострадал только он. Соседние здания на улице практически не пострадали», — рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

В дом было выпущено два снаряда с интервалом в две минуты.

Сам Леонтьев заявил, что ВСУ совершили ракетные удары, пытаясь убить его. Они полагали, что именно он находится в этом доме, но это оказалось не так.

«В 7:50 уже были публикации, которые потом активно затирались. В них говорилось, что, наконец, Леонтьева убили. Потом начали подтирать. На самом деле разгромили дом людей, которые сейчас временно отсутствуют», — отметил Леонтьев.

Как отметил сотрудник администрации Новой Каховки Сергей, обстрел был совершен 18 мая в районе 7:47.

19 мая Леонтьев сообщил, что на него была совершена попытка покушения со стороны Украины путем нанесения двух ракетных ударов. При этом, по словам Леонтьева, те, кто замышлял преступление, успели дезинформировать людей о том, что их планы успешно осуществились.

Ранее, 15 мая, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.