В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла помогавшая раненым медсестра
Во время обстрела в Петровском районе Донецка погибла медсестра, которая помогала раненым. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гарцев в своем Telegram-канале.
«Вчера, в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук», — рассказал Гарцев.
Он поделился деталями произошедшего. По словам Гарцева, погибшая работала манипуляционной медсестрой амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 10 Донецка. Женщина ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда людей. Она начала оказывать раненым первую помощь, но в этот момент прилетел еще один снаряд.
«Медицинская сестра получила травмы несовместимые с жизнью. Двое детей, сын и дочь, в одно мгновение потеряли мать», — подытожил Гарцев.
Руководитель минздрава ДНР выразил соболезнования родным погибшей женщины.
Накануне «Известия» публиковали кадры последствий обстрела Петровского района Донецка украинской армией. Местные жители сообщали, что в результате падения снаряда на остановке погибла женщина.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил так же, что в результате атаки на Петровский район один человек погиб и четверо мирных жителей получили ранения.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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