Губернатор Монтаны запретил приложение TikTok в штате

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте в среду, 17 мая, подписал закон, запрещающий работу приложения TikTok на территории штата, сообщает Reuters.

Таким образом, Монтана стала первым штатом США, где запретили использование популярного приложения. Как отметил Джанфорте, такое решение будет способствовать «общему приоритету по защите жителей от слежки Коммунистической партии Китая».

15 марта газета The Wall Street Journal написала, что TikTok могут запретить в США, если его китайские владельцы не продадут свои доли. По ее данным, такое требование выдвинул комитет по иностранным инвестициям США, подконтрольный министерству финансов. Давление связано с опасениями за безопасность личных данных граждан США.

До этого, 7 марта, администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные соцсети, в том числе приложение TikTok. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американские власти считают, что TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США.

Об опасности китайского приложения ранее заявлял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Правительство Китая, по его словам, может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент.