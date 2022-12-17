Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Мир
Два школьника были убиты в результате стрельбы в американской школе
Мир
МИД РФ рассказал о сложной энергетической обстановке в ЕС
Мир
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске
Интернет
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США
Мир
Музей ГДР временно закрылся после разрушения аквариума
Мир
Китай установил исторический рекорд по добыче угля
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Армия
Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН
Общество
ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США

Директор ЦРУ Бернс: TikTok представляет реальную угрозу национальной безопасности США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайское приложение TikTok является угрозой для национальной безопасности США. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс.

Ушли и не обещали вернуться: TikTok приостанавливает работу в России
Это коснется нового контента и прямых трансляций на видеосервисе

Глава ЦРУ разделяет опасения американских чиновников об опасности TikTok, поскольку соцсеть принадлежит китайской компании. Правительство Китая может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент, рассказал Бёрнс в интервью телеканалу PBS.

14 декабря сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Ранее, 16 ноября, директор Федерального бюро расследований США Крис Рэй также заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022