Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США

Китайское приложение TikTok является угрозой для национальной безопасности США. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс.

Глава ЦРУ разделяет опасения американских чиновников об опасности TikTok, поскольку соцсеть принадлежит китайской компании. Правительство Китая может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент, рассказал Бёрнс в интервью телеканалу PBS.

14 декабря сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Ранее, 16 ноября, директор Федерального бюро расследований США Крис Рэй также заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.