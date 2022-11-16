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Глава ФБР назвал китайскую соцсеть TikTok угрозой нацбезопасности США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Крис Рэй заявил, что китайская соцсеть TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны, сообщило 15 ноября агентство Reuters.

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Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.

«... это возможность того, что китайское правительство может использовать [TikTok] для сбора данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для влияния на них», — привел Рэй американским законодателям один из факторов риска китайской соцсети в США.

Пекин также мог бы использовать популярное приложение «управления программным обеспечением на миллионах устройств», что дало бы ему возможность «технически скомпрометировать» эти устройства, добавил он.

Комитет правительства по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает приобретения, сделанные в стране иностранными покупателями, на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности, в 2020 году приказал ByteDance, которой принадлежит соцсеть, лишить TikTok доступа из-за опасений, что данные пользователей из США могут быть переданы коммунистическому правительству Китая.

CFIUS и TikTok уже несколько месяцев ведут переговоры с целью соглашения о национальной безопасности для защиты данных более чем 100 млн пользователей TikTok.

Исполнительный директор TikTok Ванесса Паппас заявила конгрессу США в сентябре, что TikTok добивается «прогресса в достижении окончательного соглашения с американским правительством о дальнейшей защите пользовательских данных в стране и полном учете интересов национальной безопасности США».

Директор ФБР отметил, что китайские компании обязаны «делать всё, что хочет от них китайское правительство, с точки зрения обмена информацией или использования в качестве инструмента правительства КНР. И это само по себе достаточный повод для крайней обеспокоенности».

В ответ Рэю представитель TikTok сказал, что сотрудничество с ФБР — одна из составляющих текущих переговоров компании с правительством США.

«Хотя мы не можем комментировать специфику этих конфиденциальных обсуждений, мы уверены, что находимся на пути к полному удовлетворению всех разумных соображений национальной безопасности США», — прокомментировали заявления директора ФБР в офисе соцсети.

Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году попытался заблокировать загрузку WeChat и TikTok новыми пользователями и запретить другие трансакции, которые фактически заблокировали бы использование приложений в США, но проиграл серию судебных разбирательств по поводу этой меры.

Нынешний президент США Джо Байден в июне 2021 года отозвал серию указов Трампа, направленных на запрет новых загрузок приложений, и приказал министерству торговли провести проверку проблем безопасности, связанных с приложениями. Ожидается, что любое соглашение о безопасности с TikTok будет включать требования к безопасности данных.

О намерении американских законодателей запретить доступ к социальной сети TikTok на территории страны 10 ноября сообщила газета The Washington Post. С инициативой выступили республиканский сенатор Марко Рубио и член палаты представителей конгресса Майк Галлахер. По их мнению, данный ресурс пагубно влияет на граждан США и представляет угрозу для национальной безопасности.

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