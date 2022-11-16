Глава ФБР назвал китайскую соцсеть TikTok угрозой нацбезопасности США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Крис Рэй заявил, что китайская соцсеть TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны, сообщило 15 ноября агентство Reuters.
Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.
«... это возможность того, что китайское правительство может использовать [TikTok] для сбора данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для влияния на них», — привел Рэй американским законодателям один из факторов риска китайской соцсети в США.
Пекин также мог бы использовать популярное приложение «управления программным обеспечением на миллионах устройств», что дало бы ему возможность «технически скомпрометировать» эти устройства, добавил он.
Комитет правительства по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает приобретения, сделанные в стране иностранными покупателями, на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности, в 2020 году приказал ByteDance, которой принадлежит соцсеть, лишить TikTok доступа из-за опасений, что данные пользователей из США могут быть переданы коммунистическому правительству Китая.
CFIUS и TikTok уже несколько месяцев ведут переговоры с целью соглашения о национальной безопасности для защиты данных более чем 100 млн пользователей TikTok.
Исполнительный директор TikTok Ванесса Паппас заявила конгрессу США в сентябре, что TikTok добивается «прогресса в достижении окончательного соглашения с американским правительством о дальнейшей защите пользовательских данных в стране и полном учете интересов национальной безопасности США».
Директор ФБР отметил, что китайские компании обязаны «делать всё, что хочет от них китайское правительство, с точки зрения обмена информацией или использования в качестве инструмента правительства КНР. И это само по себе достаточный повод для крайней обеспокоенности».
В ответ Рэю представитель TikTok сказал, что сотрудничество с ФБР — одна из составляющих текущих переговоров компании с правительством США.
«Хотя мы не можем комментировать специфику этих конфиденциальных обсуждений, мы уверены, что находимся на пути к полному удовлетворению всех разумных соображений национальной безопасности США», — прокомментировали заявления директора ФБР в офисе соцсети.
Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году попытался заблокировать загрузку WeChat и TikTok новыми пользователями и запретить другие трансакции, которые фактически заблокировали бы использование приложений в США, но проиграл серию судебных разбирательств по поводу этой меры.
Нынешний президент США Джо Байден в июне 2021 года отозвал серию указов Трампа, направленных на запрет новых загрузок приложений, и приказал министерству торговли провести проверку проблем безопасности, связанных с приложениями. Ожидается, что любое соглашение о безопасности с TikTok будет включать требования к безопасности данных.
О намерении американских законодателей запретить доступ к социальной сети TikTok на территории страны 10 ноября сообщила газета The Washington Post. С инициативой выступили республиканский сенатор Марко Рубио и член палаты представителей конгресса Майк Галлахер. По их мнению, данный ресурс пагубно влияет на граждан США и представляет угрозу для национальной безопасности.