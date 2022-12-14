Сенатор-республиканец предложил закон о запрете TikTok в США

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. Документ был опубликован на сайте сенатора 13 декабря.

«Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения. Все, от главы ФБР до комиссаров Федеральной комиссии по связи и экспертов в сфере кибербезопасности, четко заявляли о риске того, что TikTok используется для слежки за американцами», — указал он.

Согласно тексту законопроекта, который был поддержан обеими партиями, предполагается полностью запретить деятельность TikTok в США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Ранее, 16 ноября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Крис Рэй заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.

О намерении американских законодателей запретить доступ к социальной сети TikTok на территории страны 10 ноября сообщила газета The Washington Post. С инициативой выступили Марко Рубио и член палаты представителей конгресса Майк Галлахер. По их мнению, данный ресурс пагубно влияет на граждан США и представляет угрозу для национальной безопасности.

Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году попытался заблокировать загрузку WeChat и TikTok новыми пользователями и запретить другие трансакции, которые фактически заблокировали бы использование приложений в США, но проиграл серию судебных разбирательств по поводу этой меры.

Нынешний президент США Джо Байден в июне 2021 года отозвал серию указов Трампа, направленных на запрет новых загрузок приложений, и приказал министерству торговли провести проверку проблем безопасности, связанных с приложениями. Ожидается, что любое соглашение о безопасности с TikTok будет включать требования к безопасности данных.