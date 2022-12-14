Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года

Сенатор-республиканец предложил закон о запрете TikTok в США

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Claudia Nass
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. Документ был опубликован на сайте сенатора 13 декабря.

Ушли и не обещали вернуться: TikTok приостанавливает работу в России
Это коснется нового контента и прямых трансляций на видеосервисе

«Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения. Все, от главы ФБР до комиссаров Федеральной комиссии по связи и экспертов в сфере кибербезопасности, четко заявляли о риске того, что TikTok используется для слежки за американцами», — указал он.

Согласно тексту законопроекта, который был поддержан обеими партиями, предполагается полностью запретить деятельность TikTok в США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Ранее, 16 ноября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Крис Рэй заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Деятельность принадлежащего Китаю TikTok в США вызывает опасения из-за риска того, что правительство КНР может использовать приложение для обмена видео в целях влияния на пользователей или контроля их гаджета.

О намерении американских законодателей запретить доступ к социальной сети TikTok на территории страны 10 ноября сообщила газета The Washington Post. С инициативой выступили Марко Рубио и член палаты представителей конгресса Майк Галлахер. По их мнению, данный ресурс пагубно влияет на граждан США и представляет угрозу для национальной безопасности.

Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году попытался заблокировать загрузку WeChat и TikTok новыми пользователями и запретить другие трансакции, которые фактически заблокировали бы использование приложений в США, но проиграл серию судебных разбирательств по поводу этой меры.

Нынешний президент США Джо Байден в июне 2021 года отозвал серию указов Трампа, направленных на запрет новых загрузок приложений, и приказал министерству торговли провести проверку проблем безопасности, связанных с приложениями. Ожидается, что любое соглашение о безопасности с TikTok будет включать требования к безопасности данных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022