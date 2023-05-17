На Украине сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» 17 мая.
Ранее воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму Херсонской областях.
17 мая в Сети опубликовано видео ракетного удара Вооруженных сил России по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов.
16 мая в Киеве прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины.
За день до этого на юго-западе и востоке Украины в результате взрывов были повреждены две магистральные линии.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.